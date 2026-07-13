Королевские врачи спасли пациента с инородным телом в легочной артерии

В отделении торакальной онкохирургии Королевской больницы завершилась сложнейшая операция, в ходе которой мультидисциплинарная бригада врачей успешно удалила опухоль легкого и извлекла из легочной артерии инородное тело, предположительно фрагмент костного цемента.

Во время предоперационного обследования пациентки специалисты обнаружили постороннюю частицу в просвете легочной артерии, однако выяснить ее происхождение до операции не удалось. Наличие инородного материала значительно усложняло задачу хирургов, так как любое неверное движение могло привести к массивному кровотечению и угрозе для жизни пациентки.



Команда врачей приняла решение провести расширенную верхнюю правостороннюю лобэктомию с лимфодиссекцией. В результате единого хирургического вмешательства удалось успешно удалить новообразование и безопасно извлечь инородный объект.



В настоящее время реабилитация пациентки проходит успешно. На седьмые сутки после операции она была выписана домой и продолжает восстановление амбулаторно.