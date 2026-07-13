Даллас, Атланта, Майами и Нью-Джерси: полный календарь решающих матчей ЧМ-2026 с московским временем

Определилось расписание решающих стадий чемпионата мира по футболу, который проходит в 2026 году, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, в полуфиналах сойдутся европейские и южноамериканские гранды. Первая встреча состоится во вторник, 14 июля, на арене AT&T Stadium, расположенной в Далласе. В ней примут участие сборные Франции и Испании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. На следующий день, 15 июля, в Атланте на стадионе Mercedes-Benz Stadium встретятся Аргентина и Англия. Этот полуфинал также стартует в 22:00 по Москве.

Утешительный финал — матч за бронзовые награды — пройдет в субботу, 18 июля, во Флориде, в Майами. Главный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. Местом проведения финала выбран стадион «МетЛайф», который находится в Нью-Джерси. Время начала — 22:00 по московскому времени.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

С 9 по 11 июля состоялись четыре поединка, которые определили имена полуфиналистов. Ими стали сборные Франции, Испании, Аргентины и Англии. Открывала четвертьфинальную серию встреча в Бостоне 9 июля. Французы уверенно переиграли команду Марокко со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в течение шести минут во втором тайме: на 60-й минуте отличился Мбаппе, на 66-й — Дембеле.

На следующий день, 10 июля, в Лос-Анджелесе встречались Испания и Бельгия. Исход этого противостояния решился лишь в самой концовке. На гол Фабиана Руиса на 30-й минуте бельгийцы ответили точным ударом Де Кетеларе. Однако на 88-й минуте Микель Мерино принес испанцам победу со счетом 2:1.

11 июля состоялись сразу два четвертьфинала. В Майами англичане встречались с норвежцами. Основное время завершилось ничьей 1:1, и победитель определился в дополнительное время — 2:1 в пользу сборной Англии.

В тот же день в Канзас-Сити Аргентина и Швейцария также не уложились в 90 минут. Уже на 10-й минуте Мак Аллистер вывел аргентинцев вперед. Швейцарец Ндойе сравнял счет на 67-й минуте. В дополнительное время судьбу матча решили два гола Альвареса на 112-й минуте и Лаутаро на 120+1-й. Итог — 3:1 в пользу Аргентины.

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