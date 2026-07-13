Суд возобновил заседание по делу Лерчек: оно проходит за закрытой дверью

Суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщает StarHit. Она лично присутствует в Гагаринском районным суде. Журналистов в зал не пустили и закрыли дверь на ключ.

В последнее время блогер переживает непростой период из-за юридических разбирательств и проблем со здоровьем. В начале весны у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Новость о болезни стала неожиданной для родных и друзей блогера.

Перед камерами Лерчек появилась в парике и черном платье. Она пришла в здание суда под руку с женихом и отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини. Блогер выглядела грустной и потерянной, от разговора с журналистами отказалась.

Многодетную маму вызвали в суд для рассмотрения вопроса об изменении места жительства. Причина — закончился срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что Валерия Чекалина потеряла три килограмма после восьмого курса химиотерапии.