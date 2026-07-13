Рекордный импорт и обратный бензиновый поток: как изменилась нефтяная торговля между Россией и Индией в июне

Июнь ознаменовался всплеском интереса индийских переработчиков к российскому нефтяному сырью. Объемы импорта марки Urals подскочили примерно на 34 процента относительно мая, выведя показатель на исторические максимумы за все время взаимодействия сторон. По экспертным оценкам, суточный объем поставок достиг 2,6–2,7 млн баррелей, сообщил oilcapital.ru.

По данным издания, количественный рекорд сопровождается снижением стоимости. Для индийских партнеров Urals вновь стала дисконтным продуктом. Контракты на августовские отгрузки заключались со скидкой, превышающей $10 за баррель относительно эталонного Brent. Это резко контрастирует с ситуацией двухмесячной давности, когда дисконт был значительно скромнее, а в моменты временных перебоев на Ближнем Востоке российскую нефть реализовывали с минимальной скидкой или даже с премией.

По информации издания, смена рыночной конъюнктуры объясняется восстановлением баланса. Когда транзитные маршруты из ближневосточных стран вернулись в норму, индийские заводы получили доступ к широкому ассортименту альтернативных сортов. В таких обстоятельствах Москва вынуждена активнее использовать ценовые инструменты, чтобы сохранить ключевого покупателя. Параллельно наращиванию экспорта способствует и внутренний фактор: отечественные нефтеперерабатывающие заводы функционируют с перегрузкой, а излишки сырья приходится направлять за рубеж.

При этом движение грузов не ограничивается одним направлением, отмечено в материале издания. Дефицит бензина внутри страны вынудил правительство закупить партию индийского топлива. Объем первой поставки составил порядка 60 тыс. тонн. Сделки оформлялись не напрямую с российскими компаниями, а через международных посредников — этот нюанс недавно специально отметили индийские официальные лица, акцентировав сложную схему логистики.

Ранее сообщалось, что китайские НПЗ получили квоты на вывоз нефтепродуктов.