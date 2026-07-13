В подмосковном медколледже от абитуриентов приняли почти 9 тыс. заявлений на поступление

В Московском областном медколледже продолжается приемная кампания, с момента ее старта 20 июня было принято более 8,5 тыс. заявлений на поступление, что на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сделать это можно будет до 10–15 августа в зависимости от специальности подготовки и формы обучения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Медицинские профессии год от года привлекают вск больше абитуриентов, поэтому мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в Московском областном медколледже, в том числе на 200 в этом году», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Абитуриенту могут подать документы на поступление как очно, так и дистанционно, с помощью портала госуслуг. Обучение в медколледже проводят по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Стоматологическое дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация». Студенты также могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медорганизации региона после окончания учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.