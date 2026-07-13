«Спасалась уимблдонским веером»: Николь Кидман пострадала от аномальной жары на финале теннисного турнира

Голливудская звезда Николь Кидман присутствовала на Уимблдонском турнире в Лондоне, где наблюдала за мужским финалом. Актриса выбрала белоснежную блузку с бледно-розовым шелковым галстуком и костюм цвета слоновой кости, дополнив образ широкополой шляпой и темными очками. Однако из-за аномальной жары, установившейся в британской столице, звезде приходилось постоянно спасаться от палящего солнца, пишет The Voice.

Отмечается, что Николь то и дело прикрывала лицо уимблдонским веером и пряталась под шляпой. Кидман не раз говорила, что старается избегать длительного пребывания под открытыми лучами и всегда пользуется солнцезащитным кремом — и этот случай не стал исключением.

В королевской ложе рядом с актрисой расположились и другие знаменитости. Слева от нее сидела 76-летняя бывший главный редактор Vogue Анна Винтур, которая появилась в белом платье миди с массивным ожерельем и темных очках.

По другую сторону заняла место 44-летняя Сиенна Миллер, родившая третьего ребенка в мае этого года от 29-летнего Оли Грина. Актриса выбрала легкое голубое платье без рукавов.

Неожиданным гостем турнира стала 56-летняя Дженнифер Лопес, которая привлекла всеобщее внимание в обтягивающем платье телесного цвета и стильной шляпе.

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