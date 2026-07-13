«Родина» отказалась от логотипа от студии Артемия Лебедева
ФК «Родина»: «Клуб решил отказаться от логотипа, предложенного студией Лебедева»
Фото: [ФК «Родина»]
Пресс-служба футбольного клуба «Родина» дала комментарий «Спортсу» о логотипе, который разработала студия дизайнера Артемия Лебедева.
Студия на своем сайте опубликовала проект, где основным элементом логотипа должна была стать запятая.
В «Родине» подтвердили, что клуб действительно разрабатывал новые логотип и айдентику со студией Артемия Лебедева.
«Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в Сети логотип не будет применяться нашим клубом», — говорится в комментарии.
ФК «Родина» дебютирует в РПЛ в сезоне-2026/27. Команда проведет первый матч чемпионата 25 июля с московским «Спартаком».