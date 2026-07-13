₽40 тысяч уже не предел: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

До начала нового учебного года остается меньше двух месяцев, и многие семьи уже начинают покупать форму, обувь и канцтовары. Во сколько реально обойдется собрать школьника в Подмосковье в 2026 году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

По его словам, минимальный бюджет при разумном подходе составит около ₽25–30 тыс. В эту сумму входят школьная форма, сменная обувь, рюкзак, базовый набор канцелярии и спортивная одежда.

«Если выбирать товары средней ценовой категории, ориентироваться на акции и заранее планировать покупки, можно уложиться примерно в ₽30 тыс. Но это касается базового набора без дополнительных расходов», — отметил Калинкин.

Если же ребенок идет в первый класс, расходы заметно увеличиваются. Родителям приходится покупать практически все с нуля — от пенала и рюкзака до полного комплекта одежды.

«Для первоклассника итоговая сумма нередко достигает ₽45–60 тыс. Особенно если семья приобретает качественный ортопедический рюкзак, несколько комплектов формы и современную электронику для учебы», — пояснил эксперт.

По словам Калинкина, сильнее всего за последний год выросли цены на одежду, обувь и импортные канцелярские товары. При этом экономить можно без ущерба качеству.

«Не стоит откладывать покупки на последние две недели августа. Именно тогда спрос максимальный, а скидок практически не остается. Гораздо выгоднее покупать форму и канцтовары в середине лета, когда многие магазины проводят акции», — посоветовал эксперт.

Он также рекомендует заранее составить список действительно необходимых вещей и не покупать товары, которые ребенок вряд ли будет использовать. Планирование расходов позволяет сократить бюджет на 15–20% без потери качества, заключил Калинкин.

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