В Жуковском на 75% завершили капремонт дошкольного отделения школы № 15

На улице Гагарина, 44, в Жуковском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 15, строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», в них задействованы 45 человек и пять единиц техники. Они ведут фасадные работы, отделку, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей к детскому саду территории.

Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях, обновят и входную группу и не только. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.