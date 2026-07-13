Запах рака — не миф: почему человеческий нос бессилен, а собаки определяют болезнь с точностью 90%?

Существует ли у рака запах? Вопрос, который одновременно кажется мистическим и имеет под собой прочную научную базу. Исследования и практический опыт медиков подтверждают: да, онкологические заболевания оставляют так называемый химический след. Однако речь не о бытовом аромате, который можно унюхать в повседневной жизни, а о сложных биохимических процессах внутри организма, сообщил udm-info.ru.

Откуда берется «запах»

Опухолевые клетки, изменяя естественный метаболизм, продуцируют специфические летучие органические соединения. Эти вещества — продукты трансформированного обмена веществ — распространяются по телу и выводятся через дыхание, пот, мочу и иные биологические жидкости. Сам по себе рак не пахнет, но его активность оставляет химический след, настолько тонкий, что человеческое обоняние обычно не способно его зафиксировать.

Какой аромат сопровождает болезнь

В медицинской литературе описания варьируются. Чаще всего упоминается сладковато-приторный оттенок с нотками подгнившего мяса или рыбы. Интенсивность зависит от типа заболевания и его стадии. При острых лейкозах, колоректальном раке и метастазах «аромат» выражен сильнее, на начальных этапах — слабее.

Разные формы онкологии дают различные обертоны. К примеру, при колоректальном раке в выдыхаемом воздухе обнаруживаются диметилсульфид, ацетон и аллилметилсульфид — соединения с запахами гнилой капусты, сладковато-приторным или чесночным. Именно поэтому стойкий неприятный запах изо рта без видимых стоматологических причин иногда служит одним из сигналов неблагополучия.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Пичугина ]

Кто способен уловить этот след

Человек. Обычно нет. Однако из любого правила есть исключения. Медсестры с многолетним стажем в онкологических центрах нередко заявляют, что способны идентифицировать онкобольного по дыханию или поту. Американка Джой Малк, проработавшая в подобной клинике более двух десятилетий, описывает этот запах как «сливово-дрожжевой» и безошибочно определяла его в экспериментальных условиях.

Собаки. Их обоняние в десятки тысяч раз острее человеческого. Специально обученные животные распознают рак молочной железы и легких по дыханию или урине с точностью около 90 процентов. Они фиксируют тот самый химический след в концентрациях, недоступных для человека.

«Электронный нос». Наиболее объективный инструмент. Приборы анализируют состав выдыхаемого воздуха. Мета-анализ 125 исследований продемонстрировал: такие тесты обладают чувствительностью 87 процентов и специфичностью 81 процента. Это означает, что тест верно выявляет болезнь у 87 из 100 больных и правильно исключает ее у 81 из 100 здоровых.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Пичугина ]

Важное предостережение

Не стоит путать реальный «запах рака» с иными феноменами. Иногда ощущение странного аромата — жженой резины или горелых тостов — возникает не потому, что он присутствует в окружающей среде, а из-за опухоли мозга, поражающей обонятельные центры. Это фантомные ощущения, требующие срочной диагностики, однако они не имеют отношения к «запаху» самой болезни, а говорят о нарушении работы мозга.

Диагностический потенциал

Полагаться на обоняние при самодиагностике категорически нельзя. Специфические изменения состава дыхания и выделений становятся заметны лишь на поздних стадиях, когда других симптомов уже достаточно для постановки диагноза. Тем не менее изучение запахового следа открывает серьезные перспективы. Среди них — создание простых неинвазивных скрининговых тестов по аналогии с дыхательным тестом, а также динамическое наблюдение за пациентами: по изменению состава летучих соединений можно отслеживать прогрессирование болезни или эффективность терапии.

«У рака есть химический "запах", но это не аромат, который можно почувствовать бытовым образом. Это сложный профиль летучих веществ, который пока доступен для распознавания только животным или специальным приборам. И хотя эта информация не должна использоваться для самодиагностики, она является одним из самых перспективных направлений в ранней, неинвазивной онкодиагностике», — сообщил udm-info.ru.

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