Смерть американского сенатора Линдси Грэма* не приведет к смягчению политики Вашингтона в отношении России. На место одного из самых заметных антироссийских «ястребов» быстро придет другой политик, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Линдси Грэм умер вечером 11 июля на 72-м году жизни после внезапной непродолжительной болезни. Незадолго до смерти он вернулся из Киева, где продвигал новый законопроект о санкциях против России и стран, покупающих российские энергоресурсы. Документ разрабатывался группой сенаторов, а его обновленную версию согласовали с администрацией президента США Дональда Трампа. Поэтому уход Грэма способен изменить расстановку сил в Конгрессе, но вряд ли остановит саму инициативу.

Оценивая политическое наследие Грэма, парламентарий напомнил более точный вариант известного выражения: «О мертвых либо хорошо, либо правду». По словам Джабарова, сенатор США оставил после себя «дьявольский след» и не скрывал враждебного отношения к России и ее гражданам. При этом рассчитывать, что после его смерти санкционное давление на Москву ослабнет, не стоит.

«Найдется другой ястреб», — уверен Джабаров.

Российский сенатор напомнил, что до Грэма одним из главных сторонников жесткой линии против Москвы был Джон Маккейн. Немало других американских сенаторов и конгрессменов также годами выступали за ослабление российской государственности. Поэтому политика США не держится на одном человеке. По словам Джабарова, Москве следует не ждать перемен в Вашингтоне, а продолжать отстаивать свои интересы и рассчитывать прежде всего на собственные возможности.

«Надо надеяться на собственные силы и наносить удары по врагам на всех фронтах спецоперации, вот и все», — заключил сенатор.

Депутат Светлана Журова назвала провокационным пиар-ходом предположение американской активистки Лоры Лумер о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма. По ее словам, подобные обвинения — это попытка набрать политические очки на фоне предвыборных процессов в США, а не реальные доказательства. Официальной причиной смерти 71-летнего Грэма названа внезапная болезнь, и российские власти не комментируют бездоказательные спекуляции.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.