Протестующие в Грузии подожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты»
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Жителей Грузии возмутило решение премьера Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры с Евросоюзом. В связи с этим в Тбилиси уже 12-й день идут протесты.
10 декабря протестующие собрались перед зданием парламента. На этот раз они решили пойти на радикальные меры.
Участники протестов принесли к парламенту гроб,в котором лежала фигура основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а потом подожгли его с помощью петард, сообщает РИА Новости.
Протесты в Грузии начались 28 ноября и продолжаются до сих пор.
Ранее сообщалось о том, что воевавший на стороне боец «Грузинского национального легиона» был замечен на митинге в Тбилиси.