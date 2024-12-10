Протестующие в Грузии подожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты»

Жителей Грузии возмутило решение премьера Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры с Евросоюзом. В связи с этим в Тбилиси уже 12-й день идут протесты.

10 декабря протестующие собрались перед зданием парламента. На этот раз они решили пойти на радикальные меры.

Участники протестов принесли к парламенту гроб,в котором лежала фигура основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а потом подожгли его с помощью петард, сообщает РИА Новости.

Протесты в Грузии начались 28 ноября и продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось о том, что воевавший на стороне боец «Грузинского национального легиона» был замечен на митинге в Тбилиси.