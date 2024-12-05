Воевавший на стороне боец «Грузинского национального легиона» был замечен на митинге в Тбилиси

В Тбилиси на митинге сторонников грузинской оппозиции заметили людей с символикой «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая группировка), входящего в состав ВСУ, сообщает РИА Новости.

Участие в акции принимал мужчина в камуфляже с двумя протезами вместо ног. Он был укрыт флагом с изображением символики легиона.

Он привлек внимание корреспондента издания, на его вопрос он ответил, что воевал за Украину и там потерял ноги.

Также на митинге присутствовали мужчины в камуфляже и с тактическими рюкзаками. У некоторых из них были шевроны с флагами Грузии или Украины.

Ранее политолог Марков заявил, что протесты в Грузии завершатся во второй половине месяца.