Воевавший на стороне боец «Грузинского национального легиона» был замечен на митинге в Тбилиси
Фото: [pxhere.com]
В Тбилиси на митинге сторонников грузинской оппозиции заметили людей с символикой «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая группировка), входящего в состав ВСУ, сообщает РИА Новости.
Участие в акции принимал мужчина в камуфляже с двумя протезами вместо ног. Он был укрыт флагом с изображением символики легиона.
Он привлек внимание корреспондента издания, на его вопрос он ответил, что воевал за Украину и там потерял ноги.
Также на митинге присутствовали мужчины в камуфляже и с тактическими рюкзаками. У некоторых из них были шевроны с флагами Грузии или Украины.
Ранее политолог Марков заявил, что протесты в Грузии завершатся во второй половине месяца.