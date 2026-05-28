Протоиерей Александр Трушин объяснил, как правильно молиться за детей на экзаменах и не навредить

Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове протоиерей Александр Трушин рассказал, как родителям правильно молитвенно поддерживать детей в период выпускных экзаменов. По его мнению, обращение к Богу помогает взрослым справиться с волнением и передать результат в руки высшей воли, однако здесь легко переступить тонкую грань и превратить веру в магический ритуал, передает портал REGIONS .

Священник напомнил о старинной русской традиции молиться за детей на Евангелие. По его словам, еще в прежние времена родители, особенно матери, договаривались в определенное время — например, в десять часов вечера — прочитывать дома одну главу из Евангелия, после чего произносили краткую молитву «спаси, Господи, помилуй чад моих» и называли имена детей. Отец Александр заметил: было бы хорошо, если бы особенно переживающие родители взяли себе за правило именно такое совместное чтение.

Этот подход в церковной практике называют молитвой по соглашению. Собеседник издания пояснил: группа верующих заранее договаривается об одновременном совершении одного и того же молитвенного правила и об общей просьбе к Богу. Географическое расстояние значения не имеет — главное, духовное единство и синхронность.

Отец Александр описал, как такая молитва работает среди родителей выпускников. Знакомые между собой семьи обмениваются списками детей, за которых будут молиться. Каждая мать, прочитав главу Евангелия, поминает всех ребят из этого перечня — к примеру, одноклассников своего сына или дочери. Таким образом, женщины молятся и за собственных детей, и за чужих, а других матери в то же время молятся за их ребенка. Священник назвал это правило тяжелым, но исключительно действенным и посоветовал перенять его сегодня.

При этом духовник предостерег от излишнего давления на школьников. Он подчеркнул, что нельзя упрекать ребенка фразами вроде «мы за тебя молились, а ты подвел». По его словам, даже несданный экзамен может оказаться шансом переосмыслить собственный путь. Родителям важно сохранять спокойствие, не запугивать детей верой и не требовать идеального результата только потому, что была совершена молитва.

Кроме того, протоиерей Александр посоветовал в воскресенье перед испытанием вместе сходить в храм на литургию, поставить свечу и попросить благословения, а также напомнил: Господь дает силы, но трудиться и готовиться должен сам ребенок.