Протоиерей Трушин развеял миф о 40 днях после смерти: что на самом деле можно и нужно делать

Настоятель Никольского храма в селе Лямцино протоиерей Александр Трушин в беседе с REGIONS опроверг распространенное мнение, будто в первые 40 дней после смерти нельзя раздавать вещи покойного, делать ремонт или решать имущественные вопросы.

По его словам, церковь не накладывает подобных запретов, а сам сорокадневный период, напротив, считается временем, когда особенно важно творить добрые дела — помогать нуждающимся, передавать вещи тем, кому они необходимы, и кормить голодных.

Священнослужитель напомнил, что именно на сороковой день душа проходит частный суд, после которого определяется ее состояние до всеобщего Страшного суда, поэтому близкие стремятся сопровождать память об умершем молитвой и делами милосердия.