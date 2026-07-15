Тихая смерть из космоса: почему даже при слабой магнитной буре 15 июля 2026 года могут отказать сосуды

15 июля 2026 года обещает быть спокойным днем для метеочувствительных людей. По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, возникновение магнитных бурь маловероятно. Магнитосфера планеты останется в пределах стабильного зеленого уровня.

Детали геомагнитной активности на 15 июля

Вероятность возникновения полноценной магнитной бури сегодня оценивается всего в 12 процентов, а шанс слабых геомагнитных возмущений составляет не более 25 процентов.

Индекс Кр, который отражает силу колебаний магнитного поля, в течение дня будет находиться в пределах от 1 до 3,5 балла. Максимальный пик в 3,5 балла ожидается рано утром, около 06:00 по московскому времени, после чего активность пойдет на спад и к 18:00 опустится до минимального 1 балла. Такой уровень никак не влияет на здоровье и самочувствие людей.

Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге

Помимо спокойного геомагнитного фона, синоптики прогнозируют слегка пониженное атмосферное давление в обеих столицах.

Атмосферное давление в Москве:

Ночью, утром, днем и вечером показатели будут стабильно держаться на отметке 746 миллиметров ртутного столба при региональной норме в 740–750 единиц.

Атмосферное давление в Санкт-Петербурге:

Ночью ожидается 763 миллиметра ртутного столба.

Утром показатель снизится до 762 миллиметров.

Днем и вечером давление зафиксируется на отметке 761 миллиметр ртутного столба при норме для региона в 750–765 единиц.

Солнечные вспышки и прогноз на конец июля

Низкая вероятность бурь объясняется отсутствием крупных вспышек на Солнце. Индекс солнечной активности сейчас находится на безопасной отметке 2,9 по десятибалльной шкале.

По предварительным прогнозам ученых, весь период с 16 по 31 июля 2026 года также пройдет без сильных геомагнитных потрясений. Тем не менее специалисты напоминают, что солнце крайне непредсказуемо, и в случае резких корональных выбросов прогноз может быть скорректирован.

Что делать метеочувствительным людям

Даже при спокойном прогнозе врачи советуют придерживаться простых правил, чтобы поддерживать организм в тонусе: