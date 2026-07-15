Самодельная выписка, доходы и долг в ₽10 млн: что скрывает Виталий Гогунский в деле об алиментах?

В Пресненском районном суде Москвы прошло очередное заседание по громкому делу об алиментах на дочь актера Виталия Гогунского. Иск к нему подала бывшая супруга Ирина Маирко, которая воспитывает их общую дочь — певицу Милану Стар, передает Super.

По словам адвоката истца Анастасии Каширской, сумма недоплаченных алиментов, по расчетам Ирины, превышает ₽10 млн. Однако эта цифра пока не подтверждена судебным решением.

Фото: [ Ирина Маирко и Виталий Гогунский/соцсети ]

Ключевая интрига развернулась вокруг документов о доходах актера. По информации Super, сторона Гогунского предоставила суду некую выписку по банковскому счету, которая, по заявлению защитника Маирко, была составлена самим ответчиком, а не оформлена банком. В связи с этим суд принял решение самостоятельно запросить официальные сведения в финансовых учреждениях.

Гогунский указывает свой ежемесячный доход в размере ₽200 тысяч и официально выплачивает дочери ₽50 тысяч. Однако Маирко настаивает, что реальные заработки артиста значительно выше. В подтверждение своих слов она сослалась на открытые данные: например, за работу в сериале «Универ» в 2011 году актер получил более ₽20 млн.

При этом адвокат Ирина отметила, что сторона ответчика не предоставила полного пакета документов, который мог бы опровергнуть расчеты истца. На предыдущем заседании представители Гогунского заявили, что кроме декларации не будут представлять других доказательств.

Также в ходе процесса выяснилось, что у дочери Гогунского есть личный водитель, услуги которого стоят ₽150 тысяч в месяц, и Маирко требует, чтобы эти расходы тоже оплачивал актер. Суд продолжит изучение всех материалов, а следующее заседание назначено на 9 сентября.

Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский начал выплачивать алименты на шестилетнюю дочь от Ольги Зуевой.