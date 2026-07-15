Заблокируют ли iPhone в России? Что грозит Apple после претензий ФАС

Владельцы iPhone в России начали переживать из-за новостей о возможных мерах против Apple после того, как 15 июля истек срок, который Федеральная антимонопольная служба дала компании на выполнение требований российского законодательства. Однако пользователям не стоит ждать, что смартфоны внезапно перестанут работать. Что на самом деле может произойти с техникой Apple в России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее ФАС потребовала от Apple выполнить требования по предустановке российских приложений и отечественных поисковых сервисов. После окончания установленного срока следующим шагом может стать возбуждение антимонопольного дела.

По словам эксперта, наиболее вероятное последствие для компании на этом этапе — финансовые санкции.

«Неисполнение Apple предписаний ФАС не означает, что iPhone российских пользователей сразу превратятся в неработающие „кирпичи“. Такие меры не направлены против владельцев устройств», — пояснила Бастрыкина.

Она отметила, что у ФАС нет прямого механизма для массовой блокировки смартфонов пользователей.

«Сейчас речь идет именно об антимонопольных процедурах. В случае возбуждения дела Apple может столкнуться со штрафом, который может достигать ₽4 млрд», — рассказала специалист.

При этом полностью исключать дальнейшее ужесточение мер нельзя. Если компания продолжит игнорировать требования российских ведомств, дополнительные шаги может рассмотреть Роскомнадзор. Однако, по словам эксперта, даже возможные ограничения в отношении Apple в первую очередь будут касаться самой компании, а не уже купленных смартфонов.

Для владельцев iPhone это означает, что не стоит ожидать мгновенного отключения устройств, исчезновения доступа к приложениям или невозможности пользоваться телефоном. Но ситуация вокруг Apple в России остается в зоне внимания — дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений регуляторов и позиции самой компании.

Тем временем компания Apple продолжает тестирование iOS 27, которая станет одним из самых заметных обновлений системы за последние годы. Разработчики сделали ставку не столько на новый дизайн, сколько на скорость работы, инструменты искусственного интеллекта и оптимизацию устройств.