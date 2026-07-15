Глава испанского футбола назвал цены на финал ЧМ-2026 позором

Испанский футбольный босс Рафаэль Лузан ударил по карману ФИФА, назвав позором цены на финал чемпионата мира: самый дешевый билет стоит почти €4,5 тыс., а на перепродажах стоимость доходит до $2 млн, и это при том, что испанским болельщикам придётся раскошелиться еще и на перелёты в США и отели от €800 за ночь. Об этом сообщает Marca.

Лузан заявил, что многие испанские фанаты прилагают огромные усилия, чтобы попасть на игру, но цены делают поездку практически недоступной для обычных болельщиков. Самый дешевый билет на финал, который пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, стоит €4 451, а самые дорогие достигают €188 тыс. При этом на официальном сайте перепродаж ФИФА уже появились предложения по $2 млн за место — и это не шутка, а реальный ценник, который могут выставить спекулянты.

Лузан подчеркнул, что это не просто финансовый вопрос, а вопрос доступности для простых людей, которые годами болеют за сборную. Добавив, что при нынешних ценах на перелеты и отели (от €800) даже те, кто смог купить билет, могут не потянуть всю поездку.

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