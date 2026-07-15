Смертельный пояс на талии: как жир на животе мешает организму бороться с опухолями легких

Избыточный жир в области талии и живота представляет гораздо большую опасность для здоровья, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Thoracic Oncology (JTO).

ничтожать зарождающиеся раковые клетки в дыхательных путях.

Провал индекса массы тела и новые маркеры риска

Результаты масштабной научной работы, опубликованные в авторитетном профильном издании Journal of Thoracic Oncology (JTO), заставили специалистов пересмотреть традиционные подходы к оценке рисков. Ранее некоторые медицинские наблюдения указывали на то, что высокий индекс массы тела (ИМТ) якобы может быть ассоциирован со снижением риска развития онкологии легких.

Однако новое исследование доказало несостоятельность ИМТ как универсального показателя:

ИМТ оценивает лишь общее соотношение веса и роста, но совершенно не отражает распределение жировых тканей в организме.

С помощью компьютерной томографии ученые детально проанализировали площадь именно висцерального (абдоминального) жира в области живота у 1170 участников (нынешних и бывших курильщиков).

Результаты подтвердили прямую закономерность: чем больше жировых отложений скапливается на животе, тем выше вероятность развития немелкоклеточного рака легкого.

Как жир на животе отключает иммунитет в легких

Чтобы детально разобраться в биологических механизмах этой взаимосвязи, ученые провели глубокий анализ иммунной системы в тканях дыхательных путей. Выяснилось, что избыток абдоминального жира буквально «усыпляет» защитные силы организма:

Рост клеток-супрессоров: У пациентов с выраженным ожирением в области живота зафиксировано аномально высокое содержание регуляторных Т-клеток. Их главная функция в данном контексте — подавление естественного противоопухолевого ответа.

Снижение активности киллеров: Специализированные иммунные клетки, в обязанности которых входит поиск, распознавание и моментальное уничтожение мутировавших опухолевых клеток, оказались критически пассивными.

Сбой иммунного надзора: Анализ лейкоцитов в дыхательных путях у людей с высоким уровнем триглицеридов в крови подтвердил, что локальный иммунный щит в легких практически перестает работать.

Эксперименты на лабораторных моделях полностью подтвердили гипотезу ученых: в условиях избытка жировой ткани опухолевые процессы в легких прогрессировали и развивались в разы быстрее. Авторы работы призывают терапевтов и онкологов обращать внимание именно на объем талии пациентов, так как он является гораздо более точным и информативным маркером смертельной угрозы, нежели стандартный вес.