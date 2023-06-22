Проверка началась в Воскресенке после падения кабины лифта с двумя людьми внутри в жилом доме

В подмосковном Воскресенске началась проверка по факту падения лифта в одном из жилых домов, сообщила областная прокуратура в соцсетях.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 14-этажном жилом доме. В лифте в момент падения находились два человека, их с различными травмами госпитализировали в местное медучреждение.

По предварительным данным, дом находится под управлением товарищества собственников жилья. Лифтовое оборудование работает с 2007 года. Отмечается, что городская прокуратура проведет проверку и установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее пресс-служба прокуратуры области сообщала, что суд арестовал мужчину, который сбил велосипедиста, ударил его перочинным ножом в живот и скрылся.