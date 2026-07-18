Прыгал перед носом и кричал по-испански: что устроил запасной аргентинец Беллингему и чем все закончилось

Полуфинал чемпионата мира между Аргентиной и Англией завершился громким скандалом. Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS, запасной аргентинец Валентин Барко устроил серию провокаций против Джуда Беллингема, что вылилось в стычку после финального свистка.

Первый эпизод произошел на 85-й минуте, когда Энцо Фернандес сравнял счет, а Барко вместо празднования с партнерами подбежал к технической зоне англичан и принялся демонстративно прыгать перед Беллингемом, выказывая откровенное неуважение. Уже после матча, выигранного Аргентиной со счетом 2:1, Барко выкрикнул в адрес Беллингема оскорбление на испанском, рассчитывая, что соперник не поймет. Англичанин фразу расшифровал и ответил подзатыльником, что спровоцировало массовое недовольство аргентинского штаба. Дисциплинарный комитет ФИФА уже изучает инцидент: Беллингему грозит отстранение за неспортивное поведение, а аргентинская сторона настаивает на санкциях, тогда как англичане указывают на умышленные провокации со скамейки запасных.