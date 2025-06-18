Психиатр оценил влияние идеальной жизни из соцсетей на психику человека
Врач Шуров предупредил о негативном влиянии образов идеальной жизни из соцсетей
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Врач-психиатр Василий Шуров раскрыл механизмы негативного влияния соцсетей на психическое здоровье. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
По его словам, ключевыми рисками цифровой среды являются формирование искаженного восприятия тела через отредактированные изображения, пропаганда опасных трендов в виде экстремального похудения, челленджей, а также алгоритмическая навязчивость контента. В группах особого риска находятся подростки в силу незрелой психики, а также люди с расстройствами пищевого поведения в ремиссии и пользователи с низкой самооценкой.
Медик подчеркнул, что в психологические последствия указанных факторов могут проявиться в виде дисморфофобии, то есть неприятия своей внешности, тревожно-депрессивных расстройств, рецидивов анорексии и булимии.
По его мнению, во избежание указанных последствий необходимы жесткое ограничение экранного времени и альтернативная активность для подростков, а также осознанный цифровой детокс и критическое восприятие контента для взрослых. Кроме того, на государственном уровне следует усилить контроль за соцсетями, ввести систему оперативного блокирования опасного контента.
Врач отметил, что соцсети превратились в монстров, манипулирующих сознанием. Без системного противодействия проблема будет усугубляться.
Ранее он назвал причины популярности гадалок у людей.