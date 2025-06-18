Психиатр оценил влияние идеальной жизни из соцсетей на психику человека

По его словам, ключевыми рисками цифровой среды являются формирование искаженного восприятия тела через отредактированные изображения, пропаганда опасных трендов в виде экстремального похудения, челленджей, а также алгоритмическая навязчивость контента. В группах особого риска находятся подростки в силу незрелой психики, а также люди с расстройствами пищевого поведения в ремиссии и пользователи с низкой самооценкой.

Медик подчеркнул, что в психологические последствия указанных факторов могут проявиться в виде дисморфофобии, то есть неприятия своей внешности, тревожно-депрессивных расстройств, рецидивов анорексии и булимии.

По его мнению, во избежание указанных последствий необходимы жесткое ограничение экранного времени и альтернативная активность для подростков, а также осознанный цифровой детокс и критическое восприятие контента для взрослых. Кроме того, на государственном уровне следует усилить контроль за соцсетями, ввести систему оперативного блокирования опасного контента.

Врач отметил, что соцсети превратились в монстров, манипулирующих сознанием. Без системного противодействия проблема будет усугубляться.

Ранее он назвал причины популярности гадалок у людей.