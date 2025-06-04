Психиатр Шуров назвал причины популярности гадалок у людей

Рынок эзотерических услуг в нашей стране процветает. Так, в прошлом году его предполагаемый объем составил 2,4 трлн рублей. При этом почти половина населения при этом относится к эзотерике положительно. По словам врача-психиатра Василия Шурова, одной из причин, почему оккультные науки сегодня пользуются такой популярностью у российского общества, является то, что последние 30 лет российские СМИ и ТВ-каналы активно продвигали магическое мышление через шоу и сериалы об экстрасенсах и предсказателях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, никакой реальной пользы услуги эзотериков людям не приносят, а, наоборот, только приводят к усугублению уже имеющихся проблем и в том числе могут провоцировать развитие серьезных психических расстройств.

Медик подчеркнул, что обращающиеся к эзотерикам люди нередко имеют проблемы с самооценкой, пребывают в депрессивном, тревожном состоянии и переживают какой-то жизненный кризис, когда очень необходима поддержка. В этом случае обращаться за помощью следует к квалифицированным специалистам — психиатрам или психологам. При посещении эзотериков люди становятся кормом для мошенников.

По его мнению, эзотерики берутся за решение любых проблем, с которыми к ним приходит клиент, и легко могут найти их причины в тех же порчах, сглазах и проклятиях, пообещав быстро со всем разобраться. В целом маги и колдуны могут довести человека, у которого есть к этому предрасположенность, до серьезных психических заболеваний.

Ранее была названа главная цель борьбы с рекламой эзотерических услуг в России.