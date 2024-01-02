Психолог Алексеева перечислила способы не перегрузить ребенка яркими эмоциями в новогодние каникулы
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Яркие эмоции от праздников, красивых украшений и елок, подарков, гостей и развлечений могут оказать негативное влияние на психику ребенка и, соответственно, на моральное состояние родителей. Клинический психолог Маргарита Алексеева перечислила способы не перегрузить ребенка яркими эмоциями. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, важно сохранять режим дня, в крайнем случае, сдвинуть его на адекватное время.
Эксперт добавила, что следует помнить о гигиене и рабочем дресс-коде, ограничить потребление в пищу сладостей, не забывать о выполнении домашних обязанностей, не стремиться посетить все елки в городе, позволять ребенку ничего не делать.