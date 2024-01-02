Психолог Алексеева перечислила способы не перегрузить ребенка яркими эмоциями в новогодние каникулы

Яркие эмоции от праздников, красивых украшений и елок, подарков, гостей и развлечений могут оказать негативное влияние на психику ребенка и, соответственно, на моральное состояние родителей. Клинический психолог Маргарита Алексеева перечислила способы не перегрузить ребенка яркими эмоциями. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, важно сохранять режим дня, в крайнем случае, сдвинуть его на адекватное время.

Эксперт добавила, что следует помнить о гигиене и рабочем дресс-коде, ограничить потребление в пищу сладостей, не забывать о выполнении домашних обязанностей, не стремиться посетить все елки в городе, позволять ребенку ничего не делать.