Психолог Гладышева объяснила причины роста в России количества одиночек

Количество граждан РФ, живущих в одиночку, за этот год увеличилось до 40%. Психолог Марина Гладышева рассказала, почему люди предпочитают не обременять себя отношениями и может ли это нарушить демографический баланс. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, высокий уровень одиночек в России связан с комфортными условиями проживания и социальным благополучием современного мира.

Специалист отметила, что также причиной является стремление к реализации в профессиональном плане.

По ее словам, это вовсе не свидетельствует о росте числа депрессивных расстройств и страданий среди людей. Кроме того, увеличение количества одиноких людей не отразится на демографическом процессе.