Психолог Мещерина пояснила причины разбитости после отпуска

После долгожданного отпуска многие россияне столкнулись с неожиданным эффектом: вместо прилива сил они испытывают разбитость и апатию. Как пояснила системный семейный психолог Виктория Мещерина в интервью Pravda.Ru, корень проблемы — в двойном ударе по организму.

По ее словам, во-первых, резкая смена режима разрушает циркадные ритмы: мозг перестраивается на «энергосберегающий режим», теряя привычку к ранним подъемам и рабочей дисциплине, а во-вторых, интенсивное общение с близкими 24/7 становится источником эмоционального истощения — даже позитивные контакты требуют колоссальных психических ресурсов.

Психолог отмечает, что человек отвыкает вставать по будильнику, выполнять задачи в срок и контролировать время. Возврат к трудовому графику вызывает внутреннее сопротивление, сравнимое с реабилитацией после болезни. Особенно критичен семейный аспект: 80% пар в отпуске ссорятся не из-за конфликта интересов, а из-за переизбытка близости.

По ее мнению, усталость после каникул — не признак лени, а естественная реакция на радикальную смену образа жизни. Ключ к решению — плавные «буферные зоны»: за два-три дня до выхода на работу постепенно возвращать привычный график, а в отпуске искусственно создавать личное пространство.

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