Психолог рассказал, почему после отпуска появляется усталость

Парадоксально, но долгожданный отпуск часто не приносит обещанного восстановления сил. Многие возвращаются на работу с чувством, будто и не отдыхали вовсе, независимо от того, провели ли вы каникулы в дальнем путешествии или дома. Психолог Михаил Хорс объясняет этот феномен: корень проблемы — в навязчивой идее об идеальном отдыхе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что человек тратит драгоценную энергию не на восстановление, а на переживания из-за несоответствия ожиданий реальности. «Я должен был отдохнуть лучше!» — вот установка, которая вызывает стресс вместо расслабления. Ключевое различие, по словам Хорса, в отношении: одни воспринимают неидеальный отпуск как личную неудачу, другие — как нормальную часть жизни, не драматизируя.

Эксперт подчеркнул, что ожидание идеального сценария и постоянная самокритика («отдыхаю неправильно») создают эмоциональное напряжение. Это превращает отпуск в источник стресса, мешая нервной системе и телу по-настоящему восстановиться. Чем сильнее запрос на «идеал», тем глубже разочарование и усталость.

Секрет настоящего отдыха, по мнению Хорса, — в отказе от завышенных требований к себе и отпуску. Принятие несовершенства и фокус на текущем моменте снижают тревожность и позволяют наконец расслабиться. Такой подход не только помогает действительно восстановиться в отпуске, но и облегчает возвращение в рабочий ритм без лишних эмоциональных качелей.

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