Психолог перечислила опасности долгого отсутствия отпуска

Отказ от отпуска дольше года может нанести серьезный ущерб здоровью, предупреждает психолог Марианна Абравитова в интервью Life.ru. Эксперт подчеркивает, что отдых от работы критически важен не только для решения бытовых задач, но и для глубокой психологической перезагрузки.

Она пояснила, что отпуск — это не просто сон на диване, а возможность прожить маленькую новую жизнь. Для полноценного восстановления работоспособности и энергии необходим кардинальный сценарий: длительное переключение с рутины на принципиально иной ритм, позволяющий мозгу и телу обновиться. Исключение составляют лишь единицы, подобные Владимиру Путину, для которых сама работа — бесконечный источник энергии, а постоянное переключение между задачами служит естественным «перезапуском». Однако для подавляющего большинства людей, особенно на высокострессовых должностях, такой режим невозможен.

По мнению эксперта, игнорирование отпуска грозит хроническим стрессом, выгоранием и снижением продуктивности. Напротив, качественный отдых наполняет жизненной силой и повышает общую удовлетворенность.

Она резюмировала, что регулярный длительный отпуск — это не роскошь, а физиологическая и психологическая необходимость для сохранения здоровья и эффективности. Исключения в виде уникальных трудоголиков лишь подтверждают правило: 99% людей нуждаются в периодическом полном отрыве от работы для поддержания себя в ресурсном состоянии.

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