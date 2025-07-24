Названы самые популярные способы обмана в период сезона отпусков

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий рассказал, что в период отпусков самыми популярными способами мошенничества остаются фальшивые сайты турагентств и билетов, сообщил портал Pravda.Ru.

Эксперт предупредил, что мошенники предлагают горячие путевки. Многие россияне интересуются предложениями, не осознавая возможности обмана. Кроме того, аферисты сообщают о скидках на билеты. Направление не имеет значение. Это может быть, как региональные сообщения, так и международные.

Эксперт Лукацкий рассказал, что мошенники не менее активно подделывают сайты аренды лежаков у бассейнов или в парках. Спрос на услугу особенно возрастает в период знойной жары. Злоумышленники всегда ищут места, где есть какой-то дефицит. По мнению Лукацкого, в каждом населенном пункте есть популярное место отдыха. Обычно горожане заранее бронируют места.

«Либо он (пострадавший. — Прим. ред.) расстается со своими персональными данными, например, заводя якобы свой личный кабинет и указывая свои логин и пароль, которые затем утекают злоумышленникам, либо он осуществляет оплату и не получает билетов, либо получает, но они фальшивые», — сказал эксперт.

Эксперт предупредил, что современные мошенники проявляют творческий подход к аферам. Они создают сайты, которые максимально похожи на оригинальные порталы. Алексей Лукацкий рекомендует россиянам всегда мыслить критично. Желательно пользоваться теми ресурсами, которые, например, сохранены в закладках. Не рекомендовано переходить по сторонним ссылкам.

Ранее сообщалось, что в 2025 году мошенники стали активнее атаковать российских абитуриентов и их родителей.