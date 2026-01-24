Психолог предупредила о рисках раннего и бесконтрольного использования гаджетов

Избыточное использование цифровых устройств в раннем детстве способно вызвать у ребенка поведенческие и коммуникативные нарушения, внешне схожие с расстройствами аутистического спектра, однако в большинстве случаев такие изменения поддаются коррекции. Об этом « Известиям » сообщила клинический психолог Ксения Савельева.

Специалист пояснила, что термин «цифровой аутизм» не относится к медицинским диагнозам и не закреплен в классификациях заболеваний. Речь идет о приобретенном состоянии, формирующемся под воздействием среды, прежде всего при неконтролируемом экранном времени. В отличие от истинного аутизма, такие проявления не имеют врожденной природы и могут быть обратимыми при своевременном вмешательстве.

По словам психолога, родители чаще всего отмечают у детей снижение интереса к общению, задержку речевого развития, ограниченный словарный запас и ослабленную эмоциональную реакцию. Дополнительным фактором риска становится постоянная смена ярких цифровых стимулов, которая влияет на систему вознаграждения мозга и снижает интерес ребенка к повседневной активности вне экрана.

Наиболее чувствительным периодом к формированию подобных нарушений является возраст до семи лет, когда активно выстраиваются нейронные связи. При начале коррекционной работы в этот период вероятность полного восстановления оценивается как высокая. После 12 лет, по словам специалиста, остаточные проявления могут сохраняться значительно дольше.

Основой профилактики и коррекции эксперт назвала соблюдение цифровой гигиены и замещение экранного времени живым взаимодействием — играми, движением и общением со сверстниками и взрослыми. Простое ограничение доступа к гаджетам без предоставления альтернативного социального опыта, по ее словам, не дает устойчивого эффекта.

