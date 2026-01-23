Эксперт рассказал, чем грозит выполнение незаконных указаний руководства

Работник имеет право отказаться от выполнения незаконных поручений руководства и требовать их оформления в письменном виде, а при давлении со стороны работодателя — обращаться в контролирующие органы. Об этом « Газете.Ru » сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, на практике встречаются ситуации, когда начальники дают сотрудникам указания, которые впоследствии могут быть признаны противоправными — например, связанные с финансовыми операциями или передачей конфиденциальных документов третьим лицам. Юрист отметил, что правовые последствия для исполнителя напрямую зависят от того, осознавал ли он незаконный характер задания и добровольно ли его выполнил.

Если сотрудник понимал, что поручение нарушает закон, но все же выполнил его, он может быть привлечен к ответственности наравне с руководителем — в качестве исполнителя или соучастника. В случае административных правонарушений штраф может быть наложен непосредственно на работника. При этом освобождение от ответственности возможно, если исполнитель не знал и не мог знать о противоправности действий, тогда ответственность ложится исключительно на лицо, отдавшее распоряжение.

Юрист подчеркнул, что отказ от выполнения незаконного задания является законным и не может служить основанием для дисциплинарного наказания. Трудовое законодательство запрещает требовать от работника действий, не предусмотренных трудовым договором или должностной инструкцией, а также работ, угрожающих жизни и здоровью. Даже если работодатель пытается оформить выговор или увольнение под предлогом неисполнения обязанностей, суды, как правило, поддерживают сотрудников при доказанности незаконности поручения.

