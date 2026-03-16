Пугачева покидает Кипр: названо возможное новое место жительства беглой звезды

Алла Пугачева, покинувшая Россию четыре года назад, снова меняет место жительства. Как пишет KP.RU , семья певицы съехала с арендованной виллы на Кипре, где проживала последнее время. О том, где теперь могут обосноваться Примадонна, ее муж и дети, рассказали СМИ и приближенные к окружению источники.

По информации журналистов, на переезд знаменитость подтолкнула сложная военно-политическая обстановка в регионе. Еще в прошлом году появлялась информация, что Пугачева приобрела элитную недвижимость в Болгарии. Логично предположить, что семья может направиться именно туда.

Программа «Новые русские сенсации» сообщает, что Максим Галкин* уже находится в Софии и проживает в новом доме один. Супруга и дети пока к нему не присоединились.

В Сети также появилось видео, на котором стилист Аллы Борисовны проговаривается, что с Кипра она отправилась в Ереван. Некоторые источники называют и другой вариант — Латвию. Ранее певица не раз говорила, что в Юрмале чувствует себя спокойно и комфортно.

При этом в России у Примадонны по-прежнему остается элитная недвижимость — особняк в деревне Грязь. Дом, по информации СМИ, продолжает обслуживать домработница.

Сама певица хранит молчание. Ни планов на переезд, ни своего нынешнего местонахождения она не комментирует. На днях в соцсетях появился снимок, где Пугачева запечатлена во время прогулки. Внимание подписчиков привлекла трость в руках знаменитости. Многие предположили, что у певицы обострились проблемы со здоровьем. Но и здесь никаких официальных комментариев не последовало.

* Признан иностранным агентом по решению Минюст РФ