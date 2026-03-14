«Сколько шедевров она подарила стране!» Виктор Салтыков заступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву

В недавнем интервью 67-летний музыкант Виктор Салтыков поделился мыслями о феномене Аллы Пугачевой и ее месте в сердцах слушателей после переезда за границу в 2022 году. Исполнитель хита «Белая ночь» убежден, что масштаб личности артистки и ее вклад в культуру настолько велики, что перевешивают любые житейские бури.

Салтыков назвал Примадонну одним из столпов, сформировавших современную российскую эстраду. По его мнению, ее творчество стало той основой, на которой выросло не одно поколение. Певец провел параллели между прошлым и настоящим, подчеркнув уникальность той эпохи.

«Пугачева, Леонтьев, Антонов. Это мегапопулярность, это эпоха! Алла Борисовна всегда несла новизну, она меняла нашу эстраду. Сколько шедевров она подарила стране! Это не просто песни, это часть нашей жизни, нашей истории. Эти мелодии знают и любят несколько поколений. Они останутся навсегда», — заявил музыкант.

Виктор призвал не смешивать художественное наследие и человеческие слабости. Он отметил, что можно по-разному интерпретировать поступки или высказывания знаменитости, но ее художественный вклад — это факт, который невозможно переписать или отменить. Салтыков признался, что не берется осуждать коллегу, ведь каждому свойственно ошибаться или проявлять эмоции под давлением обстоятельств. Он считает, что Пугачева, как любой человек, имеет право на свои слабости и ничто человеческое ей не чуждо, передает «Телепрограмма».

Ранее травматолог Дедов объяснил, почему певица Пугачева вышла на публику с тростью.