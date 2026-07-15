Пугалка для конгрессменов: почему Трамп никогда не подпишет реальный запрет на русскую нефть

Новый американский законопроект, угрожающий жесткими санкциями и стопроцентными пошлинами покупателям российских энергоресурсов, вряд ли будет реализован на практике. Как считает экономист Алексей Зубец, для президента США Дональда Трампа этот документ останется лишь инструментом политического давления, поскольку реальные экономические ограничения против Китая и Индии нанесут сокрушительный удар по самим Соединенным Штатам, пишет Газета.ру.

Китайский фактор и дефицит редкоземельных металлов

Комментируя инициативу американских законодателей, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что Трамп не пойдет на крайние меры из-за жесткой позиции ключевых импортеров российской нефти. Главными покупателями сырья из РФ сегодня выступают Китай, Индия и Турция. Прямой удар по ним парализует американские торговые отношения.

В случае с КНР ситуация уже зашла в тупик:

Между Вашингтоном и Пекином продолжаются сложнейшие торговые переговоры.

В ответ на американское давление Китай начал жестко ограничивать поставки редкоземельных металлов в США.

Этот шаг Пекина уже поставил под угрозу оборонно-промышленный комплекс Штатов, где производство современного вооружения невозможно без китайского сырья.

Закрытие импорта из Китая или введение заградительных стопроцентных пошлин лишит американские заводы критически важных ресурсов, что Трамп, как прагматик, допустить не может.

Риски потерять союзника в лице Индии

Не менее сложной для Белого дома выглядит и экономическая война против Нью-Дели. Индия остается ключевым геополитическим партнером США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно на индийские власти Вашингтон делает главную ставку в рамках своей долгосрочной стратегии по сдерживанию Китая.

Введение стопроцентных пошлин против Нью-Дели за покупку российской нефти мгновенно разрушит этот стратегический союз и подтолкнет Индию к более тесному сотрудничеству со своими азиатскими соседями, что полностью противоречит внешнеполитическим интересам США.

Политическая игра Трампа внутри США

По мнению Алексея Зубца, вся эта санкционная активность носит исключительно внутриполитический характер. Законопроект нужен Трампу как удобное прикрытие в спорах с оппонентами в Конгрессе.

В случае принятия документа Сенатом президент получит формальное право единолично вводить санкции, что позволит ему демонстрировать жесткость перед внутренними критиками. На практике же Трамп воспользуется своим правом вето или просто проигнорирует применение пошлин, сохранив их в качестве нереализованной «пугалки» для будущих переговоров с Москвой.