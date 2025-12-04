«Пушистый ангел-хранитель». Кот разбудил хозяина в заполненном дымом доме

В Саратовской области домашний кот стал героем, вовремя предотвратив возможную гибель своего хозяина. Инцидент произошел в селе Никольское, где 62-летний житель уснул, не потушив сигарету.

Сквозь сон мужчина услышал настойчивое мяуканье своего питомца. Проснувшись, он обнаружил, что комната заполнена едким дымом. Пенсионеру удалось самостоятельно выбраться из горящего дома, однако без ожогов не обошлось. По информации регионального ГУ МЧС, причиной возгорания стала именно неосторожность при курении.

К моменту прибытия двух пожарных расчётов огонь успел охватить часть строения. Спасателям удалось ликвидировать пламя. К сожалению, в сообщении не уточняется, куда делся кот-спаситель после того, как разбудил хозяина, и удалось ли ему благополучно покинуть горящее здание.

