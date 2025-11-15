«Пушистый радар». Кот Маркиз предупреждает бойцов о приближении дронов ВСУ
Фото: [Сквер имени В.Н. Леонова в Зарайске/Медиасток.рф]
Пушистый боец по кличке Маркиз несет свою службу в составе российской группировки «Восток», став незаменимым помощником для военных.
Как рассказал в интервью РИА Новости боец с позывным Чукча, животное обладает уникальной способностью заранее чувствовать приближение украинских беспилотников.
Для комфортного передвижения питомца бойцы собственноручно смастерили для него специальную сумку-переноску.
«Он туда прыгает, стоит, голову высовывает и наблюдает за обстановкой. Но как только поблизости оказываются вражеские разведдроны или FPV-аппараты, Маркиза начинает сильно трясти, это хорошо слышно», – поделился военнослужащий.
По его словам, ключевым сигналом опасности становится стук задней лапы кота. Бойцы в шутку сравнивают питомца со штатным детектором дронов «Булат», отмечая, что «у детектора две антенны, а у него два маленьких уха».
