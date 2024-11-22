Пушкинская детская художественная школа отпраздновала 55-летний юбилей

Детскую художественную школу округа Пушкинский поздравили с круглой датой. В честь праздника коллектив порадовали поздравлениями и выступлением местных артистов и музыкантов.

Вот уже 55 лет детская художественная школа талантливо и с любовью развивает творческие способности детей и подростков. Отделения школы открыты на западной стороне Пушкино, в поселках Лесной и Зеленоградский. Сегодня в учреждении — 1100 человек, которым помогают раскрыть потенциал опытные педагоги.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Поздравили детскую школу с юбилеем в торжественной обстановке уполномоченный главы округа Людмила Гастило, начальник управления культуры, спорта и туризма администрации округа Михаил Стокоз, представители ОП муниципалитета и Пушкинской окружной профсоюзной организации работников культуры. Ученикам и преподавателям пожелали дальнейшего творческого развития и достижений в области искусства.

Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра и скрипичный дуэт «Ларуан» подарили гостям хорошее настроение и подчеркнули атмосферу праздника.