Пушкинские биатлонисты завоевали медали на крупных соревнованиях

Спортсмены из Пушкинского блестяще выступили на соревновании, где конкуренцию им составили около 90 участников из разных российских городов и Белоруссии. Ребята из подмосковного округа взяли призовые места и медали разного номинала.

Мероприятием в Мурманске почтили память талантливого биатлониста Артемия Хасанкаева и Заслуженного советского тренера по биатлону Владимира Климова. Они внесли большой вклад в развитие спорта и подготовили многих известных чемпионов, что помнят и чтят поколения.

Участники из российской столицы и Подмосковья, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Карелии и Беларуси, достойно представили свои родные места и наставников. После первого соревновательного дня определили лучших в дисциплине спринт и в этот список уверенно попали воспитанники спортшколы по биатлону из Пушкинского.

Так, Валерия Ломакина заняла второе место среди старших участниц. «Серебро» также взял Федор Булатов. Тройку лидеров среди юношей 13-14 лет замкнул Артем Бобылев.

Пушкинским участникам пожелали успешных выступлений и побед в дальнейших соревнованиях, а также поблагодарили тренеров за опытное наставничество.