Пушкинские борцы заняли призовые места на турнире в честь Всероссийского дня самбо

На площадке ТРЦ «Акварель» в честь Всероссийского дня самбо прошел открытый турнир среди юных спортсменов разной возрастной категории. Мероприятие провели при поддержке администрации муниципалитета, проекта «ZA САМБО» партии «Единая Россия» и партнеров.

Талантливые участники 2012, 2013 и 2014 годов рождения собрались в подмосковном Пушкино, чтобы побороться за призы и лидерство на турнире, который провели в честь Всероссийского дня самбо. Многие спортсмены достойно продемонстрировали свои умения и мастерство, отточенное долгими тренировками. Итоги события опубликовала федерация самбо Пушкинского городского округа.

Так, с успехом выступили пушкинские борцы клубов единоборств «Аврора». Ребята завоевали призовые места:

«Золото» — Георгий Долгалев, Илья Батшев, Михаил Кокорев и Михаил Кравчук, а также Виктория Сюнякова.

«Серебро» — Размик Саргисов, Дмитрий Петров, Николай Мирошниченко и Роман Долгалев.

«Бронза» — Егор Папушников, Андрей Горнов, Сергей Иваненко, Егор Зеленов и Сергей Салов.

Аналогичный праздничный турнир про самбо состоялся и в соседних Мытищах. По его итогу бронзовые медали забрали пятеро ребят — Даниил Князев, Илья Конев, Глеб Полубояров, Богдан Беспалов, Кирилл Федоров.

Призеров и победителей поблагодарили за демонстрацию боевых навыков, а также пожелали дальнейших успехов в непростой спортивной дисциплине, которая становится в Подмосковье все более популярной.