Пушкинское предприятие удостоилось пяти медалей на конкурсе «Гарантия качества — 2024»

Продукция АО «Зеленоградское» из городского округа Пушкинский стала одной из самых лучших на престижном конкурсе пищевой отрасли «Гарантия качества — 2024». Компания сообщила, что агропромышленное предприятие удостоили пяти медалей разного номинала.

Престижный пищевой конкурс ежегодно собирает сотни самых прогрессивных и лучших производителей и поставщиков питания из России и ближнего зарубежья. В 2024 году в мероприятии поучаствовали 120 предприятий из 40 разных уголков страны и заграницы. Участники представили на оценку более 1 000 образцов. Изготовитель из подмосковного округа Пушкинский представил свою кисломолочную продукцию.

Проверку устроили в закрытом режиме при участии десяти специализированных дегустационных комиссий. Предоставленную продукцию зашифровали, чтобы производитель, марка и другие показатели были неизвестны.

Несмотря на высокую конкуренцию, именно продукцию пушкинского племзавода признали высококачественной. Высшие оценки получили многие кисломолочные продукты.

Так, четыре золотые медали АО «Зеленоградское» выдали за ряженку, топленое цельное молоко, мягкий сыр и сметану. «Серебро» досталось творогу. Простокваша, творог, пастеризованное молоко и кефир также получили диплом конкурса.