Путин: будем и дальше развивать в России институты демократии
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Политическая система в России является одной из опор, которая позволяет поддерживать суверенитет страны. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
«Будем и дальше развивать [в России] институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул президент.
Он отметил, что страны Запада с их «колониальными повадками» попытались задержать развитие России и сделать из нее «зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно». По его словам, аналогичные действия они предприняли в отношении многих других стран, в том числе, Украины.
«Но они просчитались, это сегодня уже абсолютно очевидная вещь. Столкнулись с твердой позицией нашего многонационального народа», — сказал Путин.