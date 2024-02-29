Политическая система в России является одной из опор, которая позволяет поддерживать суверенитет страны. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Будем и дальше развивать [в России] институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул президент.

Он отметил, что страны Запада с их «колониальными повадками» попытались задержать развитие России и сделать из нее «зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно». По его словам, аналогичные действия они предприняли в отношении многих других стран, в том числе, Украины.