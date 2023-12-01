Путин поставил на приоритетное место задачу по развитию медицины в РФ

Несмотря на то, что в сфере здравоохранения пока хватает нерешенных задач, работа по национальному проекту в этой области уже дала результаты.

По утверждению президента, государство выставляет развитие медицины на одно из первых мест по своей важности. Он выступил с обращением к участникам конгресса «Национальное здравоохранение» и рассказал им о приоритетах и положительных сдвигах за последние годы.

«Построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению Владимира Путина, за прошедшее время в рамках нацпроекта было создано почти 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, построены и реконструированы новые больницы, в том числе и детские. Для медиков было закуплено 14 тысяч современных автомобилей.