Путин сообщил о выходе через пять лет Донбасса и Новороссии на общероссийский уровень

Планируется, что Донбасс и Новороссия уже через пять лет выйдут на общероссийский уровень по ряду показателей, в том числе по качеству жизни. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

По утверждению главы государства, власти России постоянно возвращаются к теме восстановления экономики новых российских регионов. Планируется развивать ряд сфер, в том числе социальную, а также инфраструктуру.

«Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей», — указал Путин.

Он добавил, что власти постоянно отслеживают ход выполнения уже запущенных проектов. Они следят за тем, как налажена координация органов власти, госкорпораций и бизнеса. Также оценивается проведение шефское помощи Донбассу и Новороссии от других регионов.

Ранее Путин заявил, что игра в одни ворота с западными странами закончилась. Он отметил, что милитаризм Запада основан на тезисе об «агрессивности». В то же время рекордное повышение военных расходов у государств НАТО, по его словам, выдает настоящего агрессора.