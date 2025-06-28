Игра в одни ворота с западными странами закончилась, заявил на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского экономического союза президент РФ Владимир Путин.

«Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности», — сказал он.

Глава государства также отметил, что милитаризм западных стран основан на тезисе об «агрессивности».

В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москву не устраивает наращивание сил НАТО в Европе.

Представители министерства иностранных дел РФ заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равных позициях, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент России неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла.

Ранее Медведев прокомментировал создание буферной зоны с Украиной словами Путина.