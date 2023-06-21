Работы по благоустройству набережной реки Нерская начались в Орехово-Зуеве

В городе Куровское, расположенном в Орехово-Зуевском округе, началось обновлении территории берега реки Нерская, сообщили в областном Минблаго. Работы завершат осенью текущего года.

«Проект благоустройства этой территории победил на шестом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

По словам министра, реализация проекта позволит решить проблемы с отсутствием большой рекреационной зоны в городе. Он получил название «Парк Меланж». В рамках проекта на территории появятся площадки для детей, лодочная станция, где будет работать прокат, площадки для спорта и многое другое. Также на данной территории высадят новые растения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе важно продолжить программу «Чистые пруды и озера».