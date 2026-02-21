Раймонд Паулс аннулировал все доверенности из-за скандала с юбилеем

В официальном издании Latvijas Vēstnesis появилась запись о том, что народный артист Латвии Раймонд Паулс принял решение аннулировать все ранее оформленные доверенности.

Согласно публикации, действие документов прекращено в одностороннем порядке.

«Отзыв всех доверенностей. Доверитель: Раймонд Паулс», — гласит текст официального уведомления.

По информации портала Delfi, данное юридическое действие фактически вводит полный запрет на любые действия от лица композитора. Теперь никто не имеет права подписывать договоры, распоряжаться финансами или решать вопросы, связанные с публичным образом маэстро.

Причиной столь радикального шага, по данным СМИ, стал конфликт вокруг организации праздничного концерта.

До этого Паулс открыто заявил о своем несогласии с действиями устроителей фестиваля «За мою родину», которые планировали масштабное шоу в честь его 90-летия, запланированное на январь 2026 года. Отмечается, что после волны общественного недовольства и критики в адрес организаторов, они были вынуждены переименовать мероприятие, убрав из афиши имя юбиляра.

Ранее сообщалось о том, что Латвия потратит €120 тыс. на замену дорожных знаков с названиями городов РФ и РБ.