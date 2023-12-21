Раненная при украинском обстреле жительница Токмака Запорожской области скончалась в больнице

Ранее стало известно об ракетном ударе украинских силовиков по городу Токмак в Запорожской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы российского региона, одна из пострадавших от вражеского обстрела местных жительниц скончалась в больнице от полученных ранений.

Также в результате украинской бомбардировки Токмака пострадало здание городской администрации и автомобили сотрудников.

«Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остается центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района», - проинформировали в оперативных службах.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой и Черкасской областях. В Киевской области бомбежка в районе Белой Церкви. В Миргородском районе Полтавской области зенитная ракета ВСУ по ошибке угодила в жилой дом.