Раритет 1880 года выставили на продажу: книга хранит память о создателе Каширской станции

На букинистических площадках в Кашире Московской области появилось редкое прижизненное издание 1880 года — книга «Преподавание фортепиано» немецкого композитора Луи Келера. Как пишет REGIONS , экземпляр в полукожаном переплете не только ценен как методическое пособие, но и хранит память о своем первом владельце — инженере, строившем Каширскую ГРЭС.

В продажу поступило четвертое, переработанное автором издание труда Луи Келера, вышедшее в московской типографии Юргенсона. Книга уменьшенного формата заключена в полукожаный владельческий переплет эпохи и имеет характерный штамп: «Василiй Ивановичъ Нефедьевъ». Именно этот инженер и стал первым обладателем раритета.

Личность бывшего владельца придает лоту особую ценность. Василий Нефедьев — выпускник Петроградского межевого института и МВТУ, руководил технической частью строительства Каширской ГРЭС в 1919–1922 годах. Коллеги отзывались о нем как о первоклассном специалисте, участнике прокладки Транссибирской магистрали и монтажа оборудования на многих заводах. По воспоминаниям, это был человек богатырского роста, добрый и корректный, никогда не позволявший себе грубости.

Любопытная деталь: в молодости Нефедьев всерьез хотел стать пианистом и даже давал концерты по России. Книга Келера — не просто учебник, а методическое руководство с советами по преподаванию и развитию музыкального вкуса. Издание, по словам продавца, будет интересно педагогам по фортепиано и всем преподавателям музыки. Состояние экземпляра характерно для возраста: на корешке есть трещины, а в тексте сохранились подчеркивания — следы прежнего использования.