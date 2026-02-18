Раскрыта неожиданная причина эпидемии близорукости

Американские исследователи выяснили, что ключевой причиной развития близорукости может быть недостаток света, попадающего на сетчатку при долгой фокусировке на близких объектах. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Нью-Йорк (SUNY).

Профессор Хосе-Мануэль Алонсо отмечает, что уровень миопии в мире приближается к эпидемическому, но механизмы ее возникновения до конца не изучены.

«Наши опыты показывают, что центральную роль здесь играет взаимодействие света и сетчатки, особенно когда мы подолгу смотрим на предметы вблизи, находясь в помещении», — приводит слова ученого пресс-служба вуза.

В исследовании приняли участие 20 человек с миопией и столько же с хорошим зрением. Специалисты наблюдали за реакцией их глаз на свет и темноту с помощью электроуправляемой линзы, имитирующей близорукость.

Выяснилось, что реальная или искусственная миопия заставляет зрачки сильнее сужаться при тусклом свете или фокусировке на темных объектах. Это вызывало деформацию хрусталика и меняло движение глаз, особенно у близоруких. За эти процессы отвечают два типа нейронов сетчатки — ON и OFF-цепочки, реагирующие на свет, темноту и контраст.

Ученые предполагают, что когда мы долго смотрим на близкие предметы, зрачок чрезмерно сужается, подавляя активность ON-клеток. Из-за этого глазное яблоко вынужденно удлиняться, что и ведет к развитию близорукости.

Эта теория объясняет, почему миопия реже встречается у тех, кто много времени проводит на улице. Кроме того, она показывает, что очки с минусовыми диоптриями, помогая видеть, могут сами способствовать прогрессированию болезни у людей с нормальным зрением. Открытие поможет создать более точные методы диагностики и профилактики близорукости, подытожили исследователи.

